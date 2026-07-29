БПЛА новороссийских десантников сопровождают штурмовые группы под Ореховом

Подразделения войск беспилотных систем 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в круглосуточном режиме координируют действия штурмовых подразделений на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, операторы беспилотных летательных аппаратов контролируют передвижение штурмовых групп, корректируют маршруты их движения и предупреждают о возможных засадах. Во время зачистки населенных пунктов разведывательные беспилотники сопровождают подразделения при продвижении от дома к дому, что позволяет координировать действия личного состава.

В Минобороны пояснили, что применение БПЛА помогает пехоте безопаснее перемещаться между зданиями, своевременно выявлять огневые точки противника и корректировать огонь для их поражения. В ходе одного из боевых выходов разведывательный беспилотник обнаружил активность противника в лесополосе. Полученные координаты оперативно передали на пункт управления, после чего, по информации ведомства, уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ вместе с расчетами и оборудованием.

Кроме того, разведывательные подразделения выявили попытку ротации украинских военных на передовых позициях. После передачи координат ударный FPV-дрон уничтожил боевую бронированную машину пехоты ВСУ, которая направлялась для усиления подразделений.

В Минобороны отметили, что взаимодействие расчетов беспилотных систем и штурмовых подразделений в единой тактической связке демонстрирует высокую эффективность разведывательно-огневых контуров Воздушно-десантных войск. По оценке ведомства, такая организация работы позволяет ограничивать возможности противника по маневру и обороне.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых, по данным ведомства, новороссийские десантники уничтожили атаковавший их FPV-дрон. В министерстве сообщали, что это позволило сорвать попытку удара по автомобилю с личным составом, провести ротацию подразделения и выполнить поставленную командованием задачу.

Мария Удовик