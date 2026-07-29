ПВО уничтожила 295 беспилотников над Краснодарским краем и еще 11 регионами

Силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По информации ведомства, средства ПВО работали с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля. За это время беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымом, Чувашской Республикой и Татарстаном. Кроме того, дроны ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей.

Министерство обороны отметило, что все уничтоженные воздушные цели являлись украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

На территории Краснодарского края сохраняется запрет на съемку и распространение материалов, связанных с атаками беспилотников, работой средств ПВО и других подразделений, обеспечивающих безопасность. Ограничения также касаются сведений о военных объектах, объектах критической и потенциально опасной инфраструктуры.

Власти региона ранее указывали, что распространение подобной информации может раскрыть расположение сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности, а также создать дополнительные риски повторных атак на военные и гражданские объекты. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик