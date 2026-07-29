Челябинца оштрафовали за уклонение от погашения 18 млн рублей по кредитам

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным 38-летнего директора местной компании в уклонении от погашения кредиторской задолженности в размере 18 млн руб. (ст. 177 УК РФ). Его оштрафовали на 60 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2025 году директор ООО «Топливо Транспортная компания» злостно уклонялся от погашения задолженности в пользу двух организаций на общую сумму 18 млн руб. При этом он имел возможность исполнить решения суда. Руководитель компании скрыл от пристава средства предприятия в сумме не менее 21 млн руб. и не выплачивал долг. Учитывая, что фигурант имеет на иждивении детей и в итоге возместил задолженность, его оштрафовали на 60 тыс. руб.

Виталина Ярховска