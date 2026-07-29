Станция углевания воды заработала в Пензе для сохранения ее качества в жару

В Пензе начала работу новая станция углевания воды. Объект построен в рамках инвестиционной программы с РКС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе запустили станцию углевания воды для защиты от цветения водорослей

Фото: t.me / omelnichenko В Пензе запустили станцию углевания воды для защиты от цветения водорослей

Фото: t.me / omelnichenko

Станция углевания позволяет сохранить качество воды в Пензе и Заречном в сезон жары и цветения водорослей. «Суть технологии в том, чтобы перед основными этапами очистки добавлять в воду специальный угольный раствор. Он нейтрализует химические соединения, которые не удается задерживать с помощью обычных фильтров», — говорится в официальном сообщении.

По словам губернатора Олега Мельниченко, в регионе четыре года восстанавливают экосистему Сурского водохранилища. Этому в том числе способствует ежегодный выпуск более 400 тыс. мальков белого амура и толстолобика.

В числе прочих мероприятий, направленных на получение пензенцами качественной воды, — строительство станций очистки и обезжелезивания воды в Кузнецке и реконструкция очистных сооружений в Пензе, эксплуатируемых с 1976 года.

В мае 2026 года стало известно, что Горводоканал разработал проектно-сметную документацию на строительство новых объектов очистных сооружений производительностью более 265 тыс. кубометров в сутки. Проект реконструкции оценили в 16,6 млрд руб. Глава региона на заседании Совета Федерации попросил включить объект в федеральный проект «Вода России», сославшись на нехватку региональных средств на модернизацию канализации.

Марина Окорокова