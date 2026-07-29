Сброс воды на Шершневском водохранилище увеличили до 70 кубометров в секунду

До 70 кубометров в секунду увеличен сброс воды на Шершневском водохранилище из-за прошедших дождей и прогнозируемых в ближайшие дни осадков. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Уровень воды замеряют каждые два часа. По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, незначительное повышение уровней фиксируется также в Варгашинском, Верхнеуфалейском, Магнитогорском водохранилищах.

Виталина Ярховска