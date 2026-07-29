В регионах Урала зафиксировали рекордные показатели температуры 28 июля

В городах Уральского федерального округа (УрФО) и некоторых других регионах страны максимальная температура 28 июля достигла рекордных показателей — она превысила +30°, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Среди городов, где температуры были очень высокими — Екатеринбург, Курган, Тюмень, Ишим и Тобольск (Тюменская область). В число населенных пунктов, где температура превысила +30°, вошел поселок Тазовский: среднесуточная температура в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) превышала норму на 6-7 и достигла +33°..+35°.

Сегодня, по данным Гидрометцентра, днем в Екатеринбурге ожидаются температура +30°, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени температура составит +33°, также пройдет дождь.

Ирина Пичурина