В Челябинске перекроют движение на время благотворительного забега

Для проведения благотворительного забега «Достигая цели» 31 июля в Челябинске будет закрыт проезд по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Южно-Уральской железной дороги.

Ограничения будут действовать с 18:30 до 21:20 31 июля и коснутся улицы Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной, улиц Евтеева и Перовской. На это же время остановят движение трамваев на улице Цвиллинга. Кроме того, с 6:30 до конца мероприятия в местах ограничений нельзя будет парковаться.

Виталина Ярховска