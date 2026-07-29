Юрий Слюсарь: Ростовскую область атаковали 60 беспилотников

Ростовская область в ночное время подверглась масштабному удару беспилотников и ракет: средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено около шестидесяти воздушных целей, один житель Таганрога госпитализирован, часть жильцов поврежденного многоквартирного дома переведена в пункт временного размещения. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале о завершении очередной ночной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. Удар был нанесен по нескольким городам и районам региона.

По данным главы области, силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали порядка шестидесяти единиц — как беспилотников, так и ракет. Воздушные цели фиксировались в небе над Таганрогом, Батайском и Каменском-Шахтинским, а также над четырьмя муниципальными районами — Тарасовским, Каменским, Октябрьским (сельским) и Матвеево-Курганским. Кроме того, угроза отмечалась в акватории Таганрогского залива.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Таганроге. Там погибла женщина. Один горожанин получил ранения в результате падения обломков и был доставлен в медицинское учреждение. Бригады скорой помощи оказывают ему необходимое лечение.

Обломки сбитых летательных аппаратов и ракет повредили многоквартирный жилой дом. Его жильцы эвакуированы и размещены в специально развернутом пункте временного пребывания, где им оказывается вся необходимая поддержка. В другом районе города от упавших фрагментов беспилотников пострадали частные домовладения, однако возгораний и пострадавших среди граждан выявлено не было.

Помимо жилого фонда, следы падения обломков БПЛА обнаружены на территориях ряда промышленных предприятий и в акватории морского порта. Пожаров на этих объектах также удалось избежать, жертв нет. На всех точках поражения продолжают работу подразделения экстренных служб.

Юрий Слюсарь заявил, что данные о разрушениях и числе пострадавших продолжают уточняться. Угроза со стороны беспилотников над территорией Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал жителей региона покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях и не приближаться к оконным проемам.

Станислав Маслаков