Глава СК запросил доклад о нерасселении очередного аварийного дома в Сарапуле

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов нерасселенного аварийного дома в Сарапуле на улице Ленина. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Здание 1953 года постройки находится в непригодном состоянии: физический износ превышает 80%, кровля протекает, фундамент и стены разрушаются, печное отопление неисправно, подвальные помещения затапливаются»,— говорится в сообщении.

Здание признали аварийным в 2021 году, однако до настоящего момента гражданам не предоставили благоустроенные жилые помещения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.

Напомним, Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о разрушении новой квартиры ветерана боевых действий в поселке Яр.