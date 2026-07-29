Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане площадь противосаранчовых обработок выросла в 1,6 раза

Дагестанский филиал Россельхозцентра зафиксировал кратный рост масштабов противосаранчовых мероприятий в республике: к концу июля текущего года площадь защищенных угодий составила 51 тыс. га — в 1,6 раза больше, чем годом ранее, при этом перелетного вредителя на обследованных территориях не обнаружено, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные физиала.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Около 5 тыс. га из общего объёма удалось охватить с применением малой авиации — метода, позволяющего оперативно реагировать на очаги распространения вредителя в труднодоступных районах. Основные усилия сосредоточены на севере республики — в Кизлярском, Тарумовском и Ногайском районах, традиционно входящих в зону повышенного фитосанитарного риска.

Несмотря на значительный охват обрабатываемых территорий, угрозы для сельскохозяйственных культур удалось избежать. «Проводимые нашими специалистами обследования показывают, что в указанных территориях нет перелетной саранчи. Ущерба посевам сельхозкультур также не зафиксировано», — сообщили в филиале ведомства.

Параллельно с текущей кампанией Россельхозцентр ведет работу по прогнозированию фитосанитарной обстановки на следующий год. Согласно предварительным расчетам, в 2026 году потенциальный ареал появления вредителя может составить порядка 35 тыс. га. Для уточнения этих данных были организованы совместные полевые обследования с коллегами из Калмыкии, Чечни и Ставропольского края — регионов, также подверженных миграции саранчи.

Активизация защитных мероприятий разворачивается на фоне других аграрных трудностей, с которыми столкнулся Дагестан в нынешнем сезоне.

Станислав Маслаков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд