В Дагестане площадь противосаранчовых обработок выросла в 1,6 раза

Дагестанский филиал Россельхозцентра зафиксировал кратный рост масштабов противосаранчовых мероприятий в республике: к концу июля текущего года площадь защищенных угодий составила 51 тыс. га — в 1,6 раза больше, чем годом ранее, при этом перелетного вредителя на обследованных территориях не обнаружено, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные физиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Около 5 тыс. га из общего объёма удалось охватить с применением малой авиации — метода, позволяющего оперативно реагировать на очаги распространения вредителя в труднодоступных районах. Основные усилия сосредоточены на севере республики — в Кизлярском, Тарумовском и Ногайском районах, традиционно входящих в зону повышенного фитосанитарного риска.

Несмотря на значительный охват обрабатываемых территорий, угрозы для сельскохозяйственных культур удалось избежать. «Проводимые нашими специалистами обследования показывают, что в указанных территориях нет перелетной саранчи. Ущерба посевам сельхозкультур также не зафиксировано», — сообщили в филиале ведомства.

Параллельно с текущей кампанией Россельхозцентр ведет работу по прогнозированию фитосанитарной обстановки на следующий год. Согласно предварительным расчетам, в 2026 году потенциальный ареал появления вредителя может составить порядка 35 тыс. га. Для уточнения этих данных были организованы совместные полевые обследования с коллегами из Калмыкии, Чечни и Ставропольского края — регионов, также подверженных миграции саранчи.

Активизация защитных мероприятий разворачивается на фоне других аграрных трудностей, с которыми столкнулся Дагестан в нынешнем сезоне.

Станислав Маслаков