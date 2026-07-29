Количество преступлений в Удмуртии уменьшилось почти на четверть за полгода

За шесть месяцев в Удмуртии зарегистрировано 8 тыс. преступлений, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии. Уменьшение общего массива противоправных деяний в ведомстве связывают с предотвращениями преступлений против собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в совершении правонарушений выявили 2,9 тыс. человек, в том числе внутри организованных преступных групп и сообществ.

«Меньше зарегистрировано преступных посягательств, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Отмечается сокращение криминальных деяний, совершенных на бытовой почве, а также ранее судимыми лицами и в состоянии алкогольного опьянения»,— следует из отчета ведомства.

Также зафиксировали снижение числа погибших и получивших тяжкие телесные повреждения после преступлений.