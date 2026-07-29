Ленобласть стала одним из самых популярных регионов для переезда по ипотеке
Каждый пятый россиянин, оформляющий ипотеку, приобретает жилье за пределами своего региона. Одним из главных центров такого межрегионального спроса остается Ленинградская область, которая вошла в тройку лидеров по притоку покупателей, пишет «Деловой Петербург».
Более трети ипотечных покупателей жилья в Ленобласти приехали из других регионов
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным исследования, первое место занимает Республика Адыгея, где 57% ипотечных сделок приходится на жителей других субъектов РФ. На втором месте расположилась Ленинградская область с показателем 37%, следом идет Тюменская область — 35%. В первую пятерку также вошли Краснодарский край (23%) и Московская область (22%).
При этом Санкт-Петербургская агломерация продолжает наращивать долю региональных покупателей. По данным компании «Петербургская недвижимость», в январе—июне 2026 года они обеспечили 45% сделок в массовом сегменте. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял 40%, в 2021–2022 годах — 43%, а в 2023 году вырос до 44%.
Средний возраст покупателей остается практически неизменным и составляет около 40 лет. Однако средний бюджет покупки за шесть лет увеличился более чем в два раза — с 4,4 млн до 9,1 млн рублей. При этом средняя площадь приобретаемого жилья почти не изменилась и составляет около 35 кв. метров.
Наиболее востребованным форматом жилья остаются компактные квартиры. В первом полугодии 2026 года на однокомнатные квартиры пришлось 45% сделок, еще 38% составили студии. Доля двухкомнатных квартир достигла 14%, а жилья большей площади — 3%. В совокупности студии и однокомнатные квартиры обеспечили 83% всех сделок.