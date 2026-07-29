После самого холодного дня недели в Петербурге потеплеет

После самого прохладного дня недели в Санкт-Петербурге начнется постепенное потепление. По прогнозу синоптиков, 29 июля существенных осадков в городе не ожидается, а температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу июля в Петербурге ожидается до +28 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ К концу июля в Петербурге ожидается до +28 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет западный и северо-западный: ночью слабый, днем — умеренный. По данным на 6:00, температура воздуха в городе составляла +15,8 градуса. Атмосферное давление в течение дня продолжит повышаться.

Синоптики также прогнозируют дальнейшее потепление. Уже 30 июля воздух прогреется до +23…+25 градусов, а в последний день месяца температура может достигнуть +26…+28 градусов. В оба дня осадков не ожидается.

Матвей Николаев