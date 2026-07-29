В Челябинске протестируют новые сирены

В Челябинске 30 июля проведут тест дополнительных сирен в местах, где сигнал оповещения был слабым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сирены зазвучат в 11:00 у поселков Западный, Пригородный и Шагол, микрорайонов Парковый, Парковый-2 и Чурилово, а также около ЖК «Александровский» и «Ньютон». На данный момент в городе функционирует 104 точки оповещения. После обращений челябинцев выяснилось, что на территории муниципалитета есть «зоны тишины», где сирены не слышно. В связи с этим будут протестированы 24 дополнительные точки оповещения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на улицах Челябинска 6 июля впервые запустили сирены после объявления режима беспилотной опасности. Они завыли только спустя несколько часов после объявления.

Виталина Ярховска