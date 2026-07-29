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Небо открыли в Саратовской области

В Саратовской области отменили план «Ковер». Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Гагарин», воздушная гавань вновь принимает и отправляет рейсы.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

В пять утра вылетел запланированный на 2:45 самолет из Саратова в Батуми. Отправление переносили несколько раз. Следующий борт «Гагарин» должен принять и отправить без затруднений.

Небо также было закрыто этой ночью в Пензенской области. В Астраханской области ввели только режим «Беспилотная опасность».

Дарья Васенина