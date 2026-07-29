Беспилотную опасность отменили в Пензенской области

Режим «Опасность БПЛА» отменили в Пензенской области. Информацию в личном Telegram-канале опубликовал губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Также в регионе закрывали небо. План «Ковер» действовал полтора часа. На расписании аэропорта ситуация не сказалась.

Беспилотная опасность продолжает действовать в Астраханской и Саратовской областях. В последнем регионе также закрывали небо — «Ковер» отменили около пяти утра по местному времени.

Дарья Васенина