Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Беспилотную опасность отменили в Пензенской области

Режим «Опасность БПЛА» отменили в Пензенской области. Информацию в личном Telegram-канале опубликовал губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Также в регионе закрывали небо. План «Ковер» действовал полтора часа. На расписании аэропорта ситуация не сказалась.

Беспилотная опасность продолжает действовать в Астраханской и Саратовской областях. В последнем регионе также закрывали небо — «Ковер» отменили около пяти утра по местному времени.

Дарья Васенина