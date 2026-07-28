Суд обязал собственника отреставрировать дом Кокорева в Пушкине за три года

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал собственника объекта культурного наследия «Усадебный дом А.В. Кокорева» в Пушкине провести ремонт и реставрацию здания. Об этом сообщили в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каменное здание было построено в середине XIX века

Фото: Alexei Ivanenko Каменное здание было построено в середине XIX века

Фото: Alexei Ivanenko

Речь идет о доме на Московской улице, 55. Каменное здание было построено в середине XIX века, а в 1901–1904 годах перестроено по проекту архитектора Сильвио Данини для купца Александра Кокорева.

В 2022 году КГИОП утвердил охранное обязательство, согласно которому собственник должен был завершить ремонтно-реставрационные работы до середины января 2026 года. Однако проверка, проведенная комитетом в феврале, показала, что требования не выполнены, после чего ведомство обратилось в суд.

Суд постановил, что владелец обязан выполнить работы в течение 36 месяцев с момента вступления решения в законную силу. Если требования не будут исполнены в установленный срок, с собственника ежемесячно будут взыскивать неустойку в размере 20 тыс. рублей до полного выполнения судебного решения.

Карина Дроздецкая