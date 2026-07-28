Главные новости к вечеру 28 июля

В Ленобласти объявляли опасность БПЛА, Пулково работал с ограничениями. Силы ПВО уничтожили три БПЛА, жертв и разрушений нет.

После отмены режима в Петербурге долгое время сохранялись массовые сбои мобильного интернета.

Власти Петербурга сообщили о завершении ликвидации последствий атаки БПЛА, которая произошла 24 июля. В Ленобласти также завершили тушение пожара в складском комплексе «Уткина Заводь».

Суд снял с выборов кандидата в ЗакС из-за видео с зажигательной песней. Снятия господина Куликова с выборов добивался его оппонент, действующий депутат ЗакСа с многолетним опытом Михаил Амосов, выдвинутый партией «Зеленые».

«Росхим» получил контрольный пакет Петербургского нефтяного терминала. Оставшиеся 45% акций ПНТ принадлежат Елене Васильевой.

На заводе в Шушарах запустили производство полноприводного кроссовера Jeland J6. Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям.

В России предложили создать реестр нянь на «Госуслугах». Проект представили на форуме партии ЛДПР в Ленинградской области «Женщины ЛДПР: время решений!».

Власти сообщили о постепенной отмене ограничений на АЗС в Калининградской области. С 28 июля лимиты сняла сеть АЗС «Лукойл», а с 1 августа аналогичное решение планирует принять «Сургутнефтегаз».

Под Псковом возбудили дело после хищения более 340 килограммов дизеля с локомотива. В хищении подозревают 46-летнего сотрудника транспортной компании.

После массового отравления лыжников в Коми Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Карина Дроздецкая