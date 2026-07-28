Главные новости за 28 июля. Ростов-на-Дону и область

Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в Ростовской области на 1 мая 2026 года впервые превысила 1 трлн руб. Совокупная задолженность бизнеса перед банками достигла 1,007 трлн руб., увеличившись за год на 17,2% — с 859,2 млрд руб. При этом просроченная задолженность составила 42,1 млрд руб., или около 4,2% общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Крупные и средние предприятия Ростовской области в первом квартале 2026 года заметно сократили прием новых сотрудников, одновременно увеличив планы по предстоящим увольнениям.

Оборот оптовой торговли в Ростовской области в январе—мае 2026 года составил 1,32 трлн руб., а розничной — более 780 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот оптовой торговли в сопоставимых ценах вырос на 10,8%. Основную часть оборота — 85,6% — обеспечили организации оптовой торговли, еще 14,4% пришлось на предприятия других видов экономической деятельности.

Агента спецслужб Украины осудили за подготовку теракта в Ростове-на-Дону. Южный окружной военный суд вынес приговор Аману Кульсиитову, обвинявшемуся в государственной измене, приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 275, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Жители Ростовской области в январе—мае 2026 года приобрели товаров и услуг более чем на 2,3 трлн руб. Наибольший объем расходов пришелся на оптовую торговлю — 1,32 трлн руб. Оборот розничной торговли составил 780 млрд руб., а объем платных услуг населению — 205,8 млрд руб.

В Ростове-на-Дону по итогам экспертной оценки жильцам разрешили войти в квартиры, пострадавшие от атаки дронов ВСУ 27 июля. Собственники квартир смогли забрать документы и вещи первой необходимости.