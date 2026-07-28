Главные новости за 28 июля. Сочи

Краснодарский краевой суд и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержали требования администрации Сочи о сносе двух самовольных построек в Центральном районе города.

Судовладелец круизного лайнера Astoria Grande изменил маршрут ближайшего круиза и временно перенес порт отправления и прибытия судна из Сочи в Анталью.

В Сочи сотрудники ФСБ и полиции задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в повреждении сирено-речевой установки, входящей в систему оповещения.

Пассажирский поезд «Ночной экспресс» 28 июля отправился в первый рейс по маршруту Москва—Адлер.

В Лазаревском районе Сочи продолжаются поиски туриста, которого 27 июля течением и волной унесло в акваторию Черного моря при попытке перехода реки Псезуапсе.

Шквалистый ветер повредил лесной массив в Верхне-Сочинском участковом лесничестве Сочинского национального парка.

Пассажиров Astoria Grande начали отправлять из Антальи в Россию.

С начала 2026 года Сочи принял около 4 млн туристов. Одновременно в городе находятся порядка 180 тыс. отдыхающих.

Прокуратура Сочи проводит проверку по факту происшествия в Лазаревском районе города, где во время попытки перейти реку Псезуапсе погиб человек.

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор двум местным жителям по делу об оказании небезопасных экскурсионных услуг, повлекших гибель людей.