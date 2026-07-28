В Петербурге собираются продлить и расширить льготы для участников СВО

Власти Петербурга планируют продлить действие льгот для участников специальной военной операции и членов их семей, а также дополнить перечень мер поддержки. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, льготы будут действовать не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции. Для участников СВО, получивших ранения, а также членов семей погибших и пострадавших меры поддержки предлагается сделать бессрочными.

Проект также предусматривает новые льготы. Для школьников из семей участников СВО, посещающих группы продленного дня, хотят ввести бесплатный полдник. Кроме того, несовершеннолетние смогут бесплатно заниматься по дополнительным общеобразовательным программам в городских школах.

Также участникам СВО и членам их семей предлагают предоставить право на бесплатное подключение газа в домах без централизованного газоснабжения, бесплатное посещение театров, концертов и кинотеатров, находящихся в ведении органов исполнительной власти Петербурга. Для безработных предусмотрены меры содействия приоритетному трудоустройству, профессиональному обучению и открытию собственного дела.

Карина Дроздецкая