Главные новости за 28 июля. Новороссийск

В Новороссийске стабилизировалась ситуация с обеспечением топливом, однако городские власти считают необходимым наладить системные поставки от сети «Лукойл».

На восточном подъезде к Новороссийску завершили ремонт одного из самых сложных участков федеральной трассы М-4 «Дон». Дорожники обновили более 54 тыс. кв. м покрытия на серпантине протяженностью 5,1 км.

В Новороссийске планируют заключить 291 дополнительное соглашение с арендаторами торгово-остановочных комплексов (ТОК) и нестационарных торговых объектов (НТО). На данный момент предпринимателям выдали 107 уведомлений.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после публикаций в СМИ и социальных сетях о возможных нарушениях природоохранного законодательства на территории памятника природы «Суджукская лагуна» в Новороссийске.

За шесть месяцев система видеонаблюдения в Новороссийске выявила более 6 тыс. нарушений, связанных с парковкой, перевозкой сыпучих грузов и обращением с отходами. Общая сумма начисленных штрафов составила более 14 млн руб.

В Новороссийске суд отменил штраф, выписанный автоматическим комплексом «Страж» АО «Новороссийскгоргаз» за блокирование подъезда к контейнерной площадке. Как выяснилось в ходе заседания комитета городской Думы по ЖКХ, спецтехника газовой компании находилась у площадки для обслуживания газовых сетей, а решение суда об отмене постановления было вынесено еще в декабре 2025 года.