Главные новости за 28 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова получила новое разрешение на строительство (РНС) жилкомплекса «Эклипс» на набережной Массалитинова в Воронеже. Документ подтверждает соответствие проекта действующим градостроительным и техническим требованиям. В мае «Развитию» было отказано в РНС, однако на тот момент ГК уже устраняла нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Центральный райсуд Воронежа признал бывшего заместителя председателя правительства региона Анатолия Спивакова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб. Двое других подсудимых, Юрий Ивахненко и Кирилл Жданов, также получили по три года условно и штрафы в 400 и 800 тыс. руб. соответственно.

Собственников белгородского «Монокристалла» заподозрили в выводе 800 млн руб. Ставропольский главк МВД сообщил о возбуждении в отношении двух руководителей местных промышленных предприятий уголовного дела о репатриации иностранной валюты (ч. 2 ст. 193 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Сбербанк откроет для Белгородской области возобновляемую кредитную линию с установлением лимита задолженности в размере 4,9 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Контракт стоит более 1,58 млрд руб. — это сумма процентов за пользование предоставленными средствами.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл»). Речь идет об установлении экономически необоснованных розничных цен на марки АИ-92 и АИ-95.

С 31 июля, в Липецкой области заканчивается действие временного порядка отпуска бензина по принципу «чет-нечет», и АЗС начнут заправлять все машины без учета номера. Топливные сети при этом могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки.

Мэр Липецка Михаил Щербаков и глава Тербунского округа Николай Черников вошли в мобилизационный резерв. Вместе с ними контракты с Министерством обороны на трехлетний срок подписали заместители губернатора, а также ряд региональных министров и глав других муниципалитетов.

Состоялась церемония открытия храма святого равноапостольного князя Владимира при управлении Росгвардии по Орловской области. Торжественный молебен по освящению храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Региональный оператор АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) объявил пять электронных аукционов с целью поиска подрядчиков для транспортировки твердых коммунальных отходов. Сумма максимальных цен контрактов составляет 3,5 млрд руб. Вывозить отходы требуется с 1 сентября 2026 года по 30 июля 2028-го.

Торги за право комплексного развития территории (КРТ) в районе домов №10 и №12 на улице Бебеля в Тамбове выиграло местное ООО «СЗ “Тамбовстрой”» Андрея Андреева. Договор с компанией заключили за 82,1 млн руб. при его начальной цене на аукционе 505,5 тыс. руб.

Денис Данилов