Дело о смертельном отравлении чачей в Сириусе вернули прокурору

Адлерский районный суд Сочи вернул в прокуратуру обвинительное заключение против реализаторов и производителей алкогольной продукции, продававшейся на федеральной территории «Сириус» под видом домашней чачи. Суд установил, что заключение было составлено с формальными нарушениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По делу о гибели людей от некачественного алкоголя обвинения предъявлены семи фигурантам. После инцидента были задержаны 74-летняя Этери Цвижба и 30-летняя Олеся Пачалия — бабушка и внучка, торговавшие якобы домашней чачей на рынке «Казачий». Им предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем гибель людей. Еще к ответственности привлекаются пять человек: Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян. Они также обвиняются в оказании услуг ненадлежащего качества. Господину Акопяну дополнительно вменяется нелегальное производство алкогольной продукции в крупном размере.

Шести подсудимым суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражу. Этери Цвижба находится под домашним арестом. Срок меры пресечения для всех подсудимых — до 20 декабря 2026 года.

Андрей Куценко