Экс-директора Greenbox освободили от наказания по делу о массовом отравлении

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему директору производства АО «Грин Бокс» Яне Шиловой по делу о массовом отравлении продукцией Greenbox. Об этом 28 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года Шилова возглавляла производство компании и допустила нарушения санитарно-эпидемиологических правил

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга По версии следствия, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года Шилова возглавляла производство компании и допустила нарушения санитарно-эпидемиологических правил

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года Шилова возглавляла производство компании и допустила нарушения санитарно-эпидемиологических правил, что привело к возникновению очага сальмонеллезной инфекции и массовому заражению потребителей. Суд признал ее виновной и назначил полтора года ограничения свободы с двухлетним запретом на деятельность, связанную с управлением производством, хранением пищевой продукции и контролем за соблюдением санитарных норм.

При этом от назначенного наказания Шилову освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Массовое отравление произошло в начале сентября 2023 года. Десятки человек с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы в больницу имени Боткина после заказа продукции Greenbox через сервис доставки «Самокат». По данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции, у 56 заболевших выявили сальмонеллез. Предположительно, причиной заражения стали шпинатные вафли с яйцом, ветчиной и голландским соусом. Позже пострадавшие добивались компенсации морального вреда через суд.

Карина Дроздецкая