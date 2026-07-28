В Ростове-на-Дону 33 бригады продолжают устранять последствия урагана

В Ростове-на-Дону коммунальные службы продолжают устранять последствия урагана, прошедшего 25 июля. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Александра Скрябина Фото: соцсети Александра Скрябина

Аварийные бригады вывозят поваленные деревья, расчищая проезды и тротуары, убирают упавшие стволы и ветки с газопроводов и жилых домов, восстанавливают электроопоры и линии электропередач. Наибольшее количество деревьев ветер повалил на проспекте Шолохова и улице Текучева.

На пересечении 14-й линии и улицы 1-й Конной Армии упавшее дерево повредило транзитный газопровод. Газ оперативно отключили. После уборки дерева газовщики приступят к восстановлению подачи.

На улице 1-й Конной Армии две бригады расчищают трамвайную линию от поваленных деревьев для возобновления движения.

Всего в работах задействованы 33 бригады от районных УЖКХ, расчеты городской поисково-спасательной службы, сотрудники МЧС и областные спасатели. К ликвидации последствий также привлечены ресурсоснабжающие организации, транспортные и управляющие компании и добровольцы.

Константин Соловьев