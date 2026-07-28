В Ленобласти завершили тушение пожара в складском комплексе «Уткина Заводь»

Спасатели завершили тушение крупного пожара в промышленно-складской зоне «Уткина Заводь» во Всеволожском районе Ленинградской области. Возгорание началось утром 24 июля после атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь повреждений складских помещений составила около 50 тыс. кв. м

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Площадь повреждений складских помещений составила около 50 тыс. кв. м

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает 47news, пожар был полностью ликвидирован вечером 27 июля. На заключительном этапе специалисты занимались проливкой конструкций и тушением тлеющих элементов разрушенных зданий.

В ликвидации возгорания участвовали наземные подразделения МЧС. Площадь повреждений складских помещений составила около 50 тыс. кв. м. На территории комплекса расположены склады Wildberries и других крупных торговых сетей. В результате происшествия пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что открытое горение на территории складского комплекса было ликвидировано 24 июля. Также пожар произошел в складской зоне в Шушарах в Петербурге, где спасатели завершили работы в тот же день.

Подробнее об атаке БПЛА 24 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти — в материале «Ъ Северо-Запад» «Налетная ночь».

Карина Дроздецкая