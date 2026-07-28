В Ленобласти завершили тушение пожара в складском комплексе «Уткина Заводь»
Спасатели завершили тушение крупного пожара в промышленно-складской зоне «Уткина Заводь» во Всеволожском районе Ленинградской области. Возгорание началось утром 24 июля после атаки БПЛА.
Площадь повреждений складских помещений составила около 50 тыс. кв. м
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как сообщает 47news, пожар был полностью ликвидирован вечером 27 июля. На заключительном этапе специалисты занимались проливкой конструкций и тушением тлеющих элементов разрушенных зданий.
В ликвидации возгорания участвовали наземные подразделения МЧС. Площадь повреждений складских помещений составила около 50 тыс. кв. м. На территории комплекса расположены склады Wildberries и других крупных торговых сетей. В результате происшествия пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что открытое горение на территории складского комплекса было ликвидировано 24 июля. Также пожар произошел в складской зоне в Шушарах в Петербурге, где спасатели завершили работы в тот же день.
Подробнее об атаке БПЛА 24 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти — в материале «Ъ Северо-Запад» «Налетная ночь».