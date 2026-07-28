Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 29 июля

Австралийский доллар 54,8289
Английский фунт 104,6998
Белорусский рубль 27,2538
Гонконгский доллар* 10,0342
Дирхам ОАЭ 21,4290
Доллар США 78,6980
Евро 89,6292
Индийская рупия** 82,1522
Казахстанский тенге** 16,6240
Канадский доллар 55,7588
Китайский юань 11,5911
СДР 106,7507
Сингапурский доллар 60,9023
Турецкая лира* 16,6343
Украинская гривна* 17,5166
Шведская крона* 81,1527
Швейцарский франк 96,0434
Японская иена** 48,0452

*За 10. **За 100.