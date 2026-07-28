Черноземье 28.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 29 июля Австралийский доллар 54,8289 Английский фунт 104,6998 Белорусский рубль 27,2538 Гонконгский доллар* 10,0342 Дирхам ОАЭ 21,4290 Доллар США 78,6980 Евро 89,6292 Индийская рупия** 82,1522 Казахстанский тенге** 16,6240 Канадский доллар 55,7588 Китайский юань 11,5911 СДР 106,7507 Сингапурский доллар 60,9023 Турецкая лира* 16,6343 Украинская гривна* 17,5166 Шведская крона* 81,1527 Швейцарский франк 96,0434 Японская иена** 48,0452 *За 10. **За 100.