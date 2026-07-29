В Черноземье 30 июля ожидается теплая и дождливая погода, до +21°C

В среду, 30 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +14°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром будет +17°C, днем температура поднимется до +21°C, вечером сохранится на уровне +21°C, а ночью столбик термометра опустится до +17°C. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже утром ожидается +15°C, днем — +18°C, вечером — +18°C, ночью — +18°C. Ветер до 6 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем — +18°C, вечером — +20°C, ночью — +17°C. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром будет +16°C, днем — +19°C, вечером — +18°C, ночью — +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +14°C, днем — +18°C, вечером — +19°C, ночью — +16°C. Ветер до 7 м/с.

В Тамбове утром температура воздуха составит +15°C, днем — +19°C, вечером — +18°C, ночью — +18°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова