Двоих сочинцев осудили за гибель туристов на экскурсионном УАЗе

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор двум местным жителям по делу об оказании небезопасных экскурсионных услуг, повлекших гибель людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Крбашян признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Аркадий Кешешян признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Как установил суд, в августе 2025 года мужчины организовали для туристов платные экскурсионные поездки на технически неисправном автомобиле УАЗ. При этом пассажиры не были проинструктированы о мерах безопасности.

Во время одной из поездок по автодороге Солохаул—Дагомыс в Лазаревском районе Сочи водитель Сергей Крбашян превысил безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и допустил столкновение с дорожным ограждением. В результате аварии погибли два пассажира, включая несовершеннолетнего, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств, включая признание вины и наличие у обвиняемых малолетних детей, назначил Сергею Крбашяну наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Аркадий Кешешян приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков