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Двоих сочинцев осудили за гибель туристов на экскурсионном УАЗе

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор двум местным жителям по делу об оказании небезопасных экскурсионных услуг, повлекших гибель людей.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сергей Крбашян признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Аркадий Кешешян признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Как установил суд, в августе 2025 года мужчины организовали для туристов платные экскурсионные поездки на технически неисправном автомобиле УАЗ. При этом пассажиры не были проинструктированы о мерах безопасности.

Во время одной из поездок по автодороге Солохаул—Дагомыс в Лазаревском районе Сочи водитель Сергей Крбашян превысил безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и допустил столкновение с дорожным ограждением. В результате аварии погибли два пассажира, включая несовершеннолетнего, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств, включая признание вины и наличие у обвиняемых малолетних детей, назначил Сергею Крбашяну наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Аркадий Кешешян приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков

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