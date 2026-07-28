Конкурс на выгрузку документов гордумы Ростова за 8,8 млн рублей не состоялся

Ростовская-на-Дону городская Дума разместила тендер на выгрузку данных из системы электронного документооборота CompanyMedia 4.6, которой депутатский орган пользовался с 2013 по 2026 год. Начальная цена контракта составляла 8,8 млн руб., однако конкурс не состоялся. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, исполнитель должен извлечь информацию из десяти баз данных: входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных документов, обращений граждан, нормотворчества, справочника организаций, справочника персон, а также данных по согласованию и ознакомлению с документами. Период выгрузки охватывает все записи с начала регистрации документов в 2013 году до завершения регистрации в 2026 году.

Процедура предусматривает несколько этапов: определение требований к данным и их структуре, настройку параметров выгрузки, запуск скриптов для каждой из баз, сохранение сведений в установленном формате, а также документирование всех этапов работы.

По завершении выгрузки исполнитель обязан провести проверку: сопоставить извлеченные данные с исходными в системе, убедиться в полноте и корректности всех записей, после чего составить отчет с указанием возможных несоответствий и рекомендациями по их устранению.

В протоколе подведения итогов определения поставщика отмечается, что по окончании срока приема документов была подана одна заявка.

Константин Соловьев