Карельские предприятия увеличили вылов океанической рыбы на 42% за полгода
Карельские рыбодобывающие предприятия за первое полугодие 2026 года добыли почти 49 тыс. тонн океанической рыбы. Это на 42% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.
Рост показателей связан с планированием промысловых операций и подготовкой судов к сезону
Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ
В океанической зоне работают 10 предприятий республики. Основу промысла составляют путассу, треска и пикша.
Больше всего за шесть месяцев добыли путассу — свыше 29,3 тыс. тонн. Вылов трески составил более 10,4 тыс. тонн, пикши — почти 5,3 тыс. тонн. Также предприятия добыли около 300 тонн скумбрии и почти 1 тыс. тонн северной креветки.
В министерстве отметили, что рост показателей связан с планированием промысловых операций и подготовкой судов к сезону. Добытое сырье используется для производства охлажденной и мороженой продукции, которая поставляется на внутренний рынок и экспорт.