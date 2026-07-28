Карельские предприятия увеличили вылов океанической рыбы на 42% за полгода

Карельские рыбодобывающие предприятия за первое полугодие 2026 года добыли почти 49 тыс. тонн океанической рыбы. Это на 42% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост показателей связан с планированием промысловых операций и подготовкой судов к сезону

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Рост показателей связан с планированием промысловых операций и подготовкой судов к сезону

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В океанической зоне работают 10 предприятий республики. Основу промысла составляют путассу, треска и пикша.

Больше всего за шесть месяцев добыли путассу — свыше 29,3 тыс. тонн. Вылов трески составил более 10,4 тыс. тонн, пикши — почти 5,3 тыс. тонн. Также предприятия добыли около 300 тонн скумбрии и почти 1 тыс. тонн северной креветки.

В министерстве отметили, что рост показателей связан с планированием промысловых операций и подготовкой судов к сезону. Добытое сырье используется для производства охлажденной и мороженой продукции, которая поставляется на внутренний рынок и экспорт.

Карина Дроздецкая