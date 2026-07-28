Прокуратура проверяет гибель и пропажу туристов в Лазаревском районе Сочи

Прокуратура Сочи проводит проверку по факту происшествия в Лазаревском районе города, где во время попытки перейти реку Псезуапсе погиб человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, днем 27 июля 2026 года мужчина вместе с сыном пересекал русло реки. Из-за сильного течения они потеряли равновесие и упали в воду, после чего поток унес их в акваторию Черного моря.

В ходе поисковой операции спасатели обнаружили тело мужчины. Поиски его сына продолжаются. К ним привлечены водолазы и специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники «Кубань-СПАС».

По информации ЮРПСО МЧС России, происшествие случилось в районе пляжа «Багратион». Спасатели Лазаревского подразделения в день происшествия обнаружили одного из пострадавших примерно в 50 м от берега и в 100 м от устья реки в сторону Центрального района Сочи. После эвакуации на берег мужчине проводили реанимационные мероприятия до прибытия скорой помощи, однако врачи констатировали смерть.

Прокуратура в рамках проверки установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных лиц.

Вячеслав Рыжков