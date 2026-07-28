«Ландшафт Елагина острова позволяет создавать несколько самостоятельных пространств»

8 августа на Елагином острове пройдет петербургский «Пикник Афиши». В этом году на сцену выйдут «Бонд с кнопкой», Feduk, Ёлка, ЛСП, Spokanki и другие артисты. Но сегодня «Пикник» — это гораздо больше, чем музыкальный фестиваль. За двадцать с лишним лет он превратился в пространство, где музыка соседствует с театром, гастрономией, детскими проектами и городскими инициативами. О том, почему Петербург нельзя собирать по московскому сценарию, как фестиваль открывает новые имена и что невозможно скопировать даже при самом сильном лайнапе, «Ъ Северо-Запад» поговорил с ивент-директором компании «Афиша» и генеральным продюсером «Пикника Афиши» Яковом Трахманом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ивент-директор компании «Афиша» и генеральный продюсер компании «Пикник Афиши» Яков Трахман

Фото: Никита Шарпан Ивент-директор компании «Афиша» и генеральный продюсер компании «Пикник Афиши» Яков Трахман

Фото: Никита Шарпан

— Когда более двадцати лет назад появился «Пикник Афиши», это была почти редакционная вечеринка для своих. Сегодня это один из крупнейших городских фестивалей страны. Что за эти годы осталось неизменным?

— Самое главное — ощущение, что мы по-прежнему делаем фестиваль для своих. Когда-то «Пикник» действительно вырос из редакционных встреч, и это чувство никуда не исчезло. Мы создаем фестиваль для людей, с которыми разделяем одни ценности, которым доверяем и которых хочется удивлять. Есть еще одна вещь, которая остается неизменной. «Афиша» всегда открывала новые имена: музыкантов, проекты, явления. Эта миссия никуда не делась. Каждый год и в Москве, и в Петербурге у нас появляется сцена, где выступают молодые артисты. Для нас важно, чтобы зрители не только встречались с любимыми музыкантами, но и открывали тех, кого, возможно, через несколько лет будут слушать уже все.

Конечно, за двадцать лет изменились и фестиваль, и сама «Афиша», и аудитория. Но главный смысл остался прежним: мы делаем это событие ради людей.

— То есть изменился прежде всего масштаб?

— Да. Мы выросли. После небольшой паузы три года назад мы перезапустили фестиваль. Сегодня «Пикник» — это уже самостоятельный бренд, который важен и для гостей, и для музыкальной индустрии. Но мы не воспринимаем его как готовый продукт. Каждый год фестиваль должен меняться. Мы внимательно следим за тем, как меняются привычки аудитории, что происходит в культуре, какие появляются новые запросы. Поэтому «Пикник» постоянно развивается.

— Сегодня люди приходят на фестиваль не только ради концертов. Они проводят здесь весь день. Это было сознательной задачей?

— Безусловно. После каждого фестиваля мы подробно разбираем обратную связь. У нас даже есть внутренняя сессия, которую мы называем Lessons Learned. Мы смотрим, что понравилось гостям, чего не хватило и что можно сделать лучше.

Так, например, появились большая детская зона, детская театральная сцена, а в этом году — электронная сцена в Петербурге. Мы серьезно переработали гастрономическую программу, расширили городские активности. Но дело не только в том, чтобы учитывать пожелания гостей. Нам важно предлагать людям что-то новое. Мы очень тщательно собираем программу фестиваля — от лайнапа до партнерских проектов. За каждым решением стоит желание подарить человеку новый опыт.

— Получается, сегодня музыка — уже только часть фестиваля?

— Музыка была и остается его основой. Но мы действительно очень много думаем об атмосфере. Мне кажется, сегодня людям особенно важно иметь место, где можно хотя бы на один день отключиться от внешнего мира. Хочется, чтобы человек переступил границу фестиваля и почувствовал: здесь можно никуда не спешить. Послушать музыку. Открыть нового артиста. Сходить на спектакль. Встретиться с друзьями. Полежать на траве. Мы хотим создать пространство, которое потом вспоминаешь так же тепло, как хорошее путешествие.

— То есть атмосферу вы считаете не менее важной, чем лайнап?

— Наверное, даже более важной. Потому что атмосферу создают не только музыканты. Ее создают люди, которые делают фестиваль, сами гости, артисты, выходящие на сцену. Музыканты очень тонко чувствуют настроение публики. Публика отвечает им тем же. Возникает обмен энергией, который невозможно спланировать или воспроизвести искусственно. Именно поэтому атмосфера — не декорация, а то, ради чего люди возвращаются.

— Петербург принято считать особым городом. Многие артисты говорят, что здесь совсем другая публика. Вы — единственный петербуржец в московской команде фестиваля. Это ощущается в работе?

— Конечно. Когда мы впервые готовили петербургский Пикник, мне было очень важно, чтобы он не стал копией московского фестиваля. Во многом это определила сама площадка. Елагин остров — не просто парк. Это музейное пространство со своей историей, архитектурой и настроением. В Москве фестиваль ощущается как огромное открытое поле. В Петербурге все иначе. Мне очень нравится определение «большой фестиваль-квартирник».

Ландшафт Елагина позволяет создавать несколько самостоятельных пространств. Ты переходишь из одного в другое, словно путешествуешь по разным комнатам большого дома. Каждая живет своей жизнью, но вместе они складываются в единый организм. Наверное, именно поэтому петербургский «Пикник» получается более камерным и очень душевным.

— Пока вы рассказывали, у меня возникла ассоциация с петербургской творческой коммунальной квартирой, где за каждой дверью происходит своя история.

— Мне очень нравится эта метафора. Да, наверное, именно так. Каждое пространство живет своей жизнью, но при этом все вместе создают ощущение одного большого дома. В Москве ты видишь фестиваль сразу целиком, в Петербурге его хочется исследовать. Здесь невозможно охватить все одним взглядом. Нужно гулять, сворачивать с маршрута, случайно находить новые места. Мне кажется, это очень по-петербургски.

— Насколько вам приходится убеждать московскую команду, когда речь идет о Петербурге?

— Это постоянный творческий спор. Мы много обсуждаем, спорим, доказываем друг другу свою точку зрения. Но это всегда спор ради результата. За три года мы уже хорошо поняли оба города. Сегодня мы скорее не убеждаем друг друга, а вместе ищем решение. Именно поэтому Петербург никогда не становится копией Москвы.

— Значит, и музыкальная программа тоже собирается по-разному?

— Конечно. Есть артисты, которых мы одинаково хотим видеть и в Москве, и в Петербурге. Например, Feduk, ЛСП, Мальбэк и Сюзана. Они органично существуют в атмосфере обоих городов. Но есть музыканты, которых мы гораздо сильнее чувствуем именно в Петербурге. Это трудно объяснить рационально. Ты смотришь на Елагин остров, на дворец, на луг, на эту особую атмосферу — и начинаешь понимать, какая музыка должна здесь звучать. Конечно, есть и практические вещи: гастрольные графики, логистика. Но главное — ощущение. Музыка должна совпасть с пространством.

— Вы говорили, что одна из главных задач фестиваля — открывать новые имена. Насколько вы готовы рисковать?

— Если фестиваль перестает экспериментировать, он перестает развиваться. Поэтому у нас есть отдельная сцена, посвященная молодым артистам. Редакция постоянно следит за новой музыкой, мы обсуждаем, спорим, слушаем огромное количество материала. Конечно, невозможно заранее знать, как публика встретит того или иного исполнителя. Но именно поэтому эксперимент необходим.

Очень многие музыканты, которых сегодня знают все, когда-то казались слишком необычными. Мы можем дать артисту возможность выйти на сцену. Но решает всегда зритель. И мне кажется, это самый честный способ появления новых звезд.

— Когда-то журнал «Афиша» формировал вкусы поколения. Сегодня, когда у каждого своя лента рекомендаций и свои алгоритмы, возможно ли сохранить эту роль?

— Думаю, да. Мы никогда не собираем фестиваль по принципу универсального набора развлечений. За каждым артистом, каждым партнером, каждым пространством стоит осознанный выбор. «Афиша» всегда была не просто медиа, а местом, которое предлагало собственный взгляд на культуру. Мне хочется верить, что сегодня мы продолжаем делать именно это. Мы не навязываем вкус. Мы создаем пространство, в котором человек может открыть для себя что-то новое. И если после фестиваля он продолжит это открытие уже за его пределами — значит, все получилось.

— В России сегодня немало музыкальных фестивалей. Что, на ваш взгляд, невозможно скопировать в «Пикнике Афиши»?

— Отношение. Можно построить сцену, привезти лучший свет, звук, собрать звездный лайнап. Но невозможно скопировать отношение людей к тому, что они делают. Фестиваль — это тысячи деталей, которые часто остаются незаметными. Но именно они создают ощущение, что здесь о тебе подумали. Мы всегда спрашиваем себя: понравилось бы это нам самим? Если ответ отрицательный — значит, нужно переделывать. Наверное, именно поэтому невозможно воспроизвести атмосферу. Ее создают не технологии и не бюджеты. Ее создают люди.

— За эти годы изменилась и публика?

— Конечно. Есть люди, которые приезжают к нам каждый год. Мы уже узнаем многих из них. Но самое интересное, что фестиваль взрослеет вместе со своей аудиторией. Кто-то впервые оказался на «Пикнике» студентом, а сегодня приходит уже со своими детьми. Именно поэтому мы так много внимания уделяем семейной программе. Нам хочется, чтобы ребенок впервые попал на фестиваль не как на шумное событие, а как в пространство, где интересно, спокойно и безопасно. Если потом он сам захочет сюда вернуться — значит, мы все сделали правильно.

— Получается, для многих «Пикник» становится частью личной истории?

— Мне очень хочется в это верить. Есть события, которые становятся точками опоры. Ты знаешь, что однажды летом снова встретишь здесь друзей, услышишь любимую музыку, откроешь что-то новое. Наверное, в этом и есть смысл любого хорошего фестиваля. Стать традицией, к которой хочется возвращаться.

— Представим, что 8 августа вы приходите на Елагин остров не как генеральный продюсер, а как обычный гость. Каким был бы ваш идеальный маршрут?

— Честно? Никакого маршрута. Мне кажется, идеальный фестиваль начинается в тот момент, когда перестаешь думать о маршрутах. Когда можно просто идти туда, куда хочется: остановиться у сцены, полежать на траве, встретить друзей…. Случайно услышать музыканта, которого раньше не знал, заглянуть туда, куда вообще не собирался — и вдруг понять, что именно это и стало главным впечатлением дня. Наверное, именно так и должно быть.

— То есть сценарий каждый человек пишет сам?

— Конечно. Кто-то приходит ради хедлайнера. Кто-то весь день проводит на гастрономической площадке, кто-то исследует территорию, кто-то вообще не уходит от одной сцены, все эти сценарии одинаково правильные. Наша задача — не диктовать человеку, как прожить этот день. Наша задача — создать пространство, в котором каждый сможет прожить его по-своему.

— Тогда что для вас главный показатель того, что фестиваль удался?

— Очень простой. Если человек вечером уходит домой с ощущением, что прожил счастливый день. Что хотя бы на несколько часов смог выключиться из бесконечной суеты.

Беседовала Татьяна Троянская