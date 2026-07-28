В Вологодской области число абортов за два года сократилось на 45%

Количество абортов в России за последние два года снизилось почти на 12%. Самое заметное сокращение показала Вологодская область — показатель уменьшился на 45%. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпожа Матвиенко отметила, что на динамику влияют меры, принимаемые регионами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Госпожа Матвиенко отметила, что на динамику влияют меры, принимаемые регионами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Самый положительный результат — в Вологодской области: число абортов сократилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает руководство региона»,— сказала госпожа Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, в целом по стране снижение числа абортов продолжается последние два года. За этот период показатель уменьшился более чем на 11%.

Госпожа Матвиенко отметила, что на динамику влияют меры, принимаемые регионами.

Как сообщал ранее «Ъ Северо-Запад», в Петербурге также увеличился процент женщин, которые сохранили беременность. Это произошло после введения специальных консультаций с психологом. Подробности — в материале «Девочка должна хотеть стать мамой, когда она совсем еще маленькая».

Карина Дроздецкая