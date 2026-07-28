В Суджукской лагуне выявили нарушения природоохранного режима

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после публикаций в СМИ и социальных сетях о возможных нарушениях природоохранного законодательства на территории памятника природы «Суджукская лагуна» в Новороссийске, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

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Совместный выезд сотрудников специализированной прокуратуры и ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» подтвердил ряд нарушений режима особо охраняемой природной территории.

В ходе проверки установлено, что на территории лагуны ограничена свободная циркуляция воды через проран, обнаружены отходы производства и потребления, зафиксированы движение и стоянка автомобилей, разведение открытого огня, а также ведение хозяйственной деятельности без необходимых согласований.

По итогам проверки природоохранная прокуратура инициировала принятие мер в отношении контролирующих органов и хозяйствующих субъектов, ведущих рекреационную деятельность на территории памятника природы. Их намерены обязать устранить выявленные нарушения. В прокуратуре подчеркнули, что исполнение требований и устранение всех нарушений поставлено на особый контроль.

Суджукская лагуна является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Территория представляет собой уникальную прибрежную экосистему, служит местом обитания и остановки многих видов птиц, а ее природный режим находится под специальной государственной охраной.

Ранее сообщалось, что особо охраняемую природную территорию регионального значения «Суджукская лагуна» в Новороссийске очистят от иловых отложений при условии выделения финансирования после завершения разработки проектной документации на выполнение работ.

Анна Гречко