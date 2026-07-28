В Петербурге будут судить двух мужчин по делу о хищении средств при реставрации Биржи

Ленинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Виталия Лисунова и Павла Нарницкого, которых обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию здания Биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие считает, что с апреля 2021 года по сентябрь 2024 года фигуранты использовали более 314 млн рублей бюджетных средств

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Следствие считает, что с апреля 2021 года по сентябрь 2024 года фигуранты использовали более 314 млн рублей бюджетных средств

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году мужчины предоставили подложные документы о финансовом обеспечении компании для участия в конкурсе на выполнение работ. В документах указывалось наличие на счете почти 60 млн рублей, хотя фактически сумма составляла около 49,5 млн рублей.

В марте 2020 года Эрмитаж заключил договор подряда с компанией «ГазПроектСтрой» на проведение реставрации. Позже стоимость контракта была увеличена до 376 млн рублей, а размер аванса составил 288 млн рублей. Срок выполнения работ продлили до 548 дней, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следствие считает, что с апреля 2021 года по сентябрь 2024 года фигуранты использовали более 314 млн рублей бюджетных средств. При этом работы на сумму свыше 37 млн рублей выполнены не были, а деньги заказчику не вернули.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Карина Дроздецкая