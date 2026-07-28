Компании-банкроты в Мурманской области не выплатили сотрудникам более 20 млн

Более 20 млн рублей задолженности по зарплате перед сотрудниками в Мурманской области приходится на две компании-банкрота. Об этом сообщает РБК Мурманск со ссылкой на региональное Министерство труда и социального развития.

Речь идет об АО «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов» и АО «Мостовое предприятие». На эти предприятия приходится свыше 77% всей задолженности по заработной плате в регионе. В министерстве пояснили, что погашение долгов осложняется процедурами банкротства и очередностью удовлетворения требований кредиторов, при которой задолженность по зарплате относится ко второй очереди.

По данным на 1 июля 2026 года, зарплатные долги числятся за семью организациями. Они должны 79 работникам более 26,2 млн рублей. При этом за год общий объем задолженности сократился на 70%: в июле 2025 года 11 предприятий задолжали 672 сотрудникам свыше 87,4 млн рублей.

В ведомстве отметили, что с начала года при участии межведомственной комиссии, в которую входят представители Гострудинспекции, прокуратуры и Следственного комитета, предприятия выплатили работникам более 95,5 млн рублей. Вместе с тем за период с апреля по июль 2026 года общий долг по зарплате в регионе вырос на 6 млн рублей, или на 28%.

Карина Дроздецкая