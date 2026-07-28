На подъезде к Новороссийску завершили ремонт серпантина трассы М-4 «Дон»

На восточном подъезде к Новороссийску завершили ремонт одного из самых сложных участков федеральной трассы М-4 «Дон». Дорожники обновили более 54 тыс. кв. м покрытия на серпантине протяженностью 5,1 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным госкомпании «Автодор», работы выполнены на участке трассы М-4 «Дон» с 1531-го по 1536-й км. Здесь заменили верхний и нижний слои дорожной одежды общей площадью около 54 тыс. кв. м, установили новый бортовой камень, барьерные ограждения, дорожные знаки и нанесли термопластиковую разметку.

Ремонт проводился в условиях сложного горного рельефа, поэтому на время работ движение транспорта организовали по реверсивной схеме. Несмотря на ограничения, подрядчик завершил работы в установленные сроки.

Обновленный серпантин стал вторым этапом ремонта участка федеральной трассы общей протяженностью около 11 км в границах Новороссийска. Работы стартовали в октябре 2025 года.

В «Автодоре» отмечают, что после завершения ремонта проезд по подъезду к Новороссийску станет более безопасным и комфортным для автомобилистов.

Ранее госкомпания сообщала о завершении подготовки трассы М-4 «Дон» к летнему курортному сезону. На всем протяжении магистрали устранили дефекты дорожного покрытия, восстановили разметку, проверили состояние дорожных знаков и других элементов инфраструктуры. В общей сложности в Московской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае было отремонтировано около 45 км дорожного полотна.

Как писал «Ъ-Новороссийск», за шесть месяцев система видеонаблюдения в Новороссийске выявила более 6 тыс. нарушений, связанных с парковкой, перевозкой сыпучих грузов и обращением с отходами. Общая сумма начисленных штрафов составила более 14 млн руб.

Анна Гречко