Власти сообщили о постепенной отмене ограничений на АЗС в Калининградской области
В Калининградской области начали отменять ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях. С 28 июля лимиты сняла сеть АЗС «Лукойл», а с 1 августа аналогичное решение планирует принять «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
«Лукойл» снял лимиты на отпуск топлива в Калининградской области
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По словам главы области, теперь на заправках «Лукойла» автомобилисты могут приобретать топливо без ограничений, в том числе заправлять канистры. С начала августа такие же условия будут действовать и на АЗС «Сургутнефтегаза».
При этом ограничения на станциях «Балтнефти» пока сохраняются. Сейчас водители могут приобрести не более 30 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива за одну заправку.
Как отметил Алексей Беспрозванных, вопрос полной отмены лимитов на АЗС «Балтнефти» остается в проработке. Решение будет принято с учетом графика поставок топлива в регион.