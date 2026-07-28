Власти сообщили о постепенной отмене ограничений на АЗС в Калининградской области

В Калининградской области начали отменять ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях. С 28 июля лимиты сняла сеть АЗС «Лукойл», а с 1 августа аналогичное решение планирует принять «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лукойл» снял лимиты на отпуск топлива в Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Лукойл» снял лимиты на отпуск топлива в Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам главы области, теперь на заправках «Лукойла» автомобилисты могут приобретать топливо без ограничений, в том числе заправлять канистры. С начала августа такие же условия будут действовать и на АЗС «Сургутнефтегаза».

При этом ограничения на станциях «Балтнефти» пока сохраняются. Сейчас водители могут приобрести не более 30 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива за одну заправку.

Как отметил Алексей Беспрозванных, вопрос полной отмены лимитов на АЗС «Балтнефти» остается в проработке. Решение будет принято с учетом графика поставок топлива в регион.

Матвей Николаев