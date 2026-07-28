Число работников на неполной занятости в Ростовской области выросло до 28,4 тыс. человек

В первом квартале 2026 года численность работников крупных и средних предприятий Ростовской области, переведенных на неполное рабочее время, увеличилась почти на 16%. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным мониторинга, в режиме неполной занятости работали 28,4 тыс. человек против 24,5 тыс. годом ранее. Одновременно почти вдвое выросла численность работников, находившихся в простое по вине работодателя или по независящим от сторон причинам, — с 2,6 тыс. до 5,2 тыс. человек. При этом количество сотрудников, оформивших отпуск без сохранения заработной платы, практически не изменилось и составило 78,9 тыс. человек против 78,3 тыс. годом ранее.

Ранее мониторинг зафиксировал и другие признаки охлаждения регионального рынка труда. Так, число заявленных работодателями вакансий к концу мая сократилось до 35,5 тыс. против 41,4 тыс. годом ранее. Кроме того, предприятия приняли на работу 42,4 тыс. сотрудников, что на 14,4% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а количество работников, намеченных к высвобождению в следующем квартале, увеличилось с 300 до 1 тыс. человек.

Валерий Климов