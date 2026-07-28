Под Челябинском открылась академия хоккея «Красная машина»

В поселке Садовый Сосновского округа на базе ледовой арены «Айсберг» торжественно открыли академию хоккея «Красная машина». Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Планируется, что тренировки в организации начнутся 1 августа. В состав академии уже вошли 210 юных спортсменов, набор воспитанников продолжается. Заявки принимаются от мальчиков 2015–2023 годов рождения. Проект реализуют при поддержке Федерации хоккея России. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Текслер и президент, основатель хоккейной академии «Красная машина» Роман Ротенберг.