Петербург вошел в число самых выгодных направлений для семейных поездок в августе

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в число наиболее выгодных российских направлений для семейных поездок в августе 2026 года. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», регион занял второе место в рейтинге благодаря оптимальному сочетанию стоимости проживания и авиаперелета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург занял второе место по выгодности семейного отдыха перед началом учебного года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург занял второе место по выгодности семейного отдыха перед началом учебного года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Средняя цена одной ночи в отеле или съемном жилье составила 9 510 рублей, а медианная стоимость авиабилетов для семьи — 11 200 рублей. Совокупные расходы по этим двум показателям оцениваются в 20 710 рублей.

Аналитики также отмечают рост интереса россиян к семейному отдыху. Количество бронирований гостиниц и посуточного жилья с заездом в августе увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем семьи планируют провести в поездке пять ночей.

Исследование основано на обезличенных данных сервиса «Яндекс Путешествия» о бронированиях отелей и посуточного жилья, а также покупке авиабилетов, оформленных с 1 января по 24 июля 2026 года для путешествий в период с 1 по 31 августа. При составлении рейтинга учитывались число семейных бронирований, средняя продолжительность поездок, стоимость проживания и медианная цена авиаперелета.

Матвей Николаев