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Школьников в деревне Девятово в Удмуртии будут учить управлять БПЛА

Для учащихся Девятовской школы в Сарапульском районе Удмуртии разработали программу обучения по управлению беспилотниками. Об этом сообщил глава муниципалитета Айдар Шарафутдинов.

Фото: Айдар Шарафутдинов, vk

Фото: Айдар Шарафутдинов, vk

Практико-ориентированную площадку по направлению «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)» создали для учащихся 5-9 классов деревенской школы. Ее организуют при поддержке Российского общества «Знание», на реализацию выделено 1,1 млн руб.