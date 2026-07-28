Школьников в деревне Девятово в Удмуртии будут учить управлять БПЛА

Для учащихся Девятовской школы в Сарапульском районе Удмуртии разработали программу обучения по управлению беспилотниками. Об этом сообщил глава муниципалитета Айдар Шарафутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Айдар Шарафутдинов, vk Фото: Айдар Шарафутдинов, vk

Практико-ориентированную площадку по направлению «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)» создали для учащихся 5-9 классов деревенской школы. Ее организуют при поддержке Российского общества «Знание», на реализацию выделено 1,1 млн руб.