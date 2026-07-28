В Кургане завели дело после гибели электромонтера

Следственный отдел по Кургану регионального СУ СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть электромонтера (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, 17 июля этого года при прокладке кабельной линии на объекте на улице Омской электромонтер строительной компании получил удар техническим электричеством и погиб на месте. Работал он без диэлектрических перчаток и других необходимых средств индивидуальной защиты. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются сотрудники компании и очевидцы трагедии, анализируются документы о технике безопасности в организации.

Виталина Ярховска