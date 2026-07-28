Число ДТП с участием водителей электросамокатов в Ижевске выросло на 82% за год

Количество ДТП с участием водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Ижевске увеличилось на 82% с начала года. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

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В городе произошла 31 авария с участием водителей СМИ. 10 человек получили травмы различной степени тяжести, из них пятеро — несовершеннолетние в возрасте до 16 лет.

В ГАИ рост происшествий с СИМ связывают с их растущей популярностью. На территории столицы республики с водителями проводятся профилактические беседы.