Доброволец подразделения «БАРС-Курск» погиб при ударе ВСУ

При защите населения от атак дронов 28 июля погиб 33-летний доброволец подразделения «БАРС-Курск» Александр Ермаков. За мужество и героизм он будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Александр из Казачьей Локни Суджанского района. В "БАРС" пришел прошлой осенью по примеру старшего брата. Служил водителем разведвзвода. Входил в состав мобильной огневой группы, отражавшей воздушные атаки ВСУ»,— рассказал глава региона.

«Ъ-Черноземье» также сообщал, что сегодня утром беспилотник атаковал многоквартирный дом на проспекте Победы в Курске. Дрон попал в пустую квартиру, поэтому в результате удара никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей.

За прошлые сутки над Курской областью ликвидировали 164 беспилотника различного типа. ВСУ также 87 раз применили артиллерию по отселенным районам и восемь раз сбросили взрывные устройства с дронов. Пострадали два мирных жителя.

Денис Данилов