На заводе в Шушарах запустили производство полноприводного кроссовера Jeland J6

«АГР Холдинг» запустил производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на заводе в Шушарах. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям

Фото: Пресс-служба «АГР Холдинг» Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям

Фото: Пресс-служба «АГР Холдинг»

Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям. В частности, днище и скрытые полости кузова проходят дополнительную антикоррозийную обработку, включая нанесение воска, антигравийного и шумоизоляционного покрытия. Также кроссовер оснащен расширенным зимним пакетом с обогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Jeland J6 AWD получил бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система полного привода предусматривает шесть режимов движения и автоматически подстраивает настройки автомобиля под дорожные условия.

О сроках начала продаж и стоимости новой версии производитель сообщит позже. Серийное производство автомобилей бренда Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах «АГР Холдинг» совместно с китайской компанией Defetoo начал в июне 2026 года.

Карина Дроздецкая