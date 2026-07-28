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На заводе в Шушарах запустили производство полноприводного кроссовера Jeland J6

«АГР Холдинг» запустил производство полного цикла полноприводной версии кроссовера Jeland J6 на заводе в Шушарах. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе компании.

Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям

Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям

Фото: Пресс-служба «АГР Холдинг»

Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям

Фото: Пресс-служба «АГР Холдинг»

Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям. В частности, днище и скрытые полости кузова проходят дополнительную антикоррозийную обработку, включая нанесение воска, антигравийного и шумоизоляционного покрытия. Также кроссовер оснащен расширенным зимним пакетом с обогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Jeland J6 AWD получил бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система полного привода предусматривает шесть режимов движения и автоматически подстраивает настройки автомобиля под дорожные условия.

О сроках начала продаж и стоимости новой версии производитель сообщит позже. Серийное производство автомобилей бренда Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах «АГР Холдинг» совместно с китайской компанией Defetoo начал в июне 2026 года.

Карина Дроздецкая

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