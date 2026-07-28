В Петербурге неизвестный сбросил бутылку из окна на голову девушке

В Выборгском районе Петербурга полиция устанавливает личность мужчины, который, предположительно, выбросил из окна жилого дома стеклянную бутылку на голову несовершеннолетней девушке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшую госпитализировали

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Пострадавшую госпитализировали

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, утром 28 июля очевидец сообщил о происшествии у дома № 24 по проспекту Просвещения. Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный сбросил стеклянную бутылку, предположительно, с пятого этажа.

Пострадавшую девушку госпитализировали. По информации полиции, она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины и все обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая