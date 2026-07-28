В Ростове осудили жителя Новороссийска на 22 года за шпионаж в пользу Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Новороссийска Евгению Чернышову, обвинявшемуся в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма и государственной измене (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2024 года Чернышов разместил в интернете комментарии, в которых положительно оценил действия запрещенных террористических организаций «Легион «Свобода России» (признано террористическим и запрещено в РФ) и «Русский добровольческий корпус» (признано террористическим и запрещено в РФ), а также призвал вступать в террористические организации.

Весной 2025 года осужденный вступил в переписку с участником терсообщества и согласился ей содействовать, оказывать Украине конспиративную помощь в деятельности против безопасности России. В мае 2025 года Чернышов сфотографировал Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского флота ВМС РФ, зафиксировав количество и местонахождение военных судов, и передал эти сведения сотрудникам главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ходе заседания Чернышов полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 150 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев